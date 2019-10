Per Notstandsgesetz: Hongkong erlässt Vermummungsverbot

Angeschossener Demonstrant angeklagt

Ein von einem Hongkonger Polizisten angeschossener Demonstrant ist angeklagt worden. Wie die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Donnerstag mitteilte, muss sich der 18-jährige Tsang Chi Kin wegen Randale und Angriffs auf Polizisten verantworten. Dem Schüler drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.



Die seit fast vier Monaten andauernden Proteste für mehr Demokratie waren am Dienstag eskaliert. Ein Polizist schoss dem 18-Jährigen aus kurzer Distanz in die Brust. Der Polizist, der den Schuss abfeuerte, gab an, in Notwehr gehandelt zu haben.



Videoaufnahmen zeigen, dass Tsang den Polizisten zuvor mit einer Eisenstange angreifen wollte. Der Schüler wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, nach Behördenangaben hat sich sein Zustand inzwischen stabilisiert.