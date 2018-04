Syrien bringt USA und Russland auf Kollisionskurs

Nach dem mutmasslichen Giftgasangriff in Syrien drehen die USA und Russland an der Eskalationsschraube. Nachdem US-Präsident Donald Trump eine «wichtige Entscheidung» innert 48 Stunden ankündigte und auch eine militärische Option nicht ausschloss, warnte Russland am Dienstag vor «schwerwiegenden Folgen» eines US-Militärschlags.

Allerdings sagte der russische Vize-Aussenminister Michail Bogdanow, er sehe keine Gefahr einer militärischen Konfrontation der beiden Atommächte. Die syrische Armee und ihre Verbündeten im Land wurden angesichts der Angriffsdrohungen in der Nacht zum Dienstag in volle Alarmbereitschaft versetzt, wie die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete.

Experten nach Duma geschickt

Der russische Uno-Botschafter Wassili Nebensja bestritt am Montag im Uno-Sicherheitsrat, dass es einen Giftgasangriff auf die Rebellenhochburg Duma gab. Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wird in Kürze Experten in die syrische Stadt Duma schicken, um einen möglichen Angriff mit Chemiewaffen zu untersuchen. Das teilte die OPCW am Dienstag in Den Haag mit.

Auch die syrische Regierung lud die OPCW ein, die Situation vor Ort zu untersuchen. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, das könne man machen. Aber es gebe schon jetzt keinen Zweifel am Chemiewaffen-Einsatz.

Die USA ihrerseits wollen noch am Dienstag dem Uno-Sicherheitsrat eine Resolution vorlegen, die eine Untersuchungskommission zu möglichen Giftgasangriffen in Syrien vorsieht. In dem Entwurf wird der Angriff in Duma auf das Schärfste verurteilt - mit dieser Formulierung dürfte die Resolution am Veto Russlands scheitern.

Weniger Opfer

Die Hilfsorganisation Weisshelme korrigierte inzwischen die Opferzahlen des mutmasslichen Giftgasangriffs deutlich nach unten. Nach Konsultationen mit den Spitälern könne lediglich die Zahl von mindestens 42 Toten bestätigt werden, sagte ein Sprecher der Weisshelme der Nachrichtenagentur DPA am Dienstag. Mehr als 500 Personen seien in Spitälern behandelt worden. Zunächst war die Rede von rund 150 Toten und mehr als 1000 Verletzten gewesen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden in den vergangenen Tagen in der Region Menschen mit Atembeschwerden behandelt. Ob ihre gesundheitlichen Probleme durch chemische Waffen ausgelöst wurden, könnten die Mitarbeiter im Land aber nicht beurteilen, sagte WHO-Sprecherin Fadela Chaib am Dienstag in Genf. Die Uno-Mitarbeiter seien selbst nicht in der betroffenen Region, betonte ein Sprecher des Uno-Nothilfebüros.

Macron und Trump: «Starke Reaktion»

Frankreich wartet nach Angaben eines Regierungssprechers den Giftgas-Nachweis in der syrischen Rebellenbastion Duma ab, bevor es reagieren wird. Präsident Emmanuel Macron hatte im Februar mit einem französischen Militärschlag gedroht, sollten syrische Regierungstruppen mit C-Waffen Zivilisten töten.

Macron und Trump seien sich einig, dass eine «starke Reaktion» der internationalen Gemeinschaft nötig sei, teilte das Präsidialamt nach einem weiteren Telefonat der beiden Staatschefs mit. Nach Angaben französischer Regierungsvertreter laufen Absprachen über eine koordinierte Aktion mit Bündnispartnern. Dabei würden alle Optionen geprüft.

Der russische Uno-Botschafter Nebensja warnte, der Regierung in Washington sei mitgeteilt worden, dass ein US-Militärschlag schwerwiegende Folgen hätte. Vize-Aussenminister Bogdanow sagte der Agentur Tass zufolge, es gebe auf Arbeitsebene Kontakte zwischen Vertretern beider Mächte wegen Syrien.

Exodus aus Ost-Ghuta

Russland unterstützt den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad im Bürgerkrieg und unterhält auch Stützpunkte in Syrien. Die Truppen Assads haben mit russischer Unterstützung die meisten Rebellengebiete wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Der Exodus von Zivilisten und islamistischen Rebellen aus Ost-Ghuta, das die Regierungstruppen innert sieben Wochen nach und nach zurückerobert haben, hält an. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums verliessen innerhalb von 24 Stunden 3600 Menschen die Stadt Duma.

In einem von Rebellen kontrollierten Gebiet im Nordwesten nahe der Stadt Aleppo trafen am Dienstag 67 Busse mit Zivilisten und Kämpfern aus Duma ein. Der regierungsnahen Zeitung «Watan» zufolge sollen 40'000 Kämpfer und deren Familien Duma verlassen. Nach Angaben des Uno-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind in den vergangenen vier Wochen über 133'000 Menschen aus Ost-Ghuta geflüchtet. (chi/sda)