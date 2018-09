EU will Iran-Sanktionen umgehen

Die Europäische Union will eine Institution zur Umgehung von Iran-Sanktionen schaffen. Dies gab die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini bekannt. Damit soll der Handel mit dem Iran trotz US-Sanktionen aufrechterhalten werden.

Die EU will eine neue Finanzinstitution gründen, wie Mogherini am Montag in New York nach einem Treffen von Unterzeichnern des Atomabkommens mit dem Iran ankündigte. US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen einseitig aufgekündigt und droht Unternehmen aus Drittstaaten, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen, mit Sanktionen. (chk/sda)