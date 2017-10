EU will ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen

Macron und Merkel zuversichtlich

Im Streit um den Austritt Grossbritanniens aus der EU bleiben die 27 EU-Staats- und Regierungschefs hart: Sie sehen noch nicht genügend Fortschritte bei den Trennungsfragen, um in Phase zwei zu treten. Er hofft aber, dass die nächste Phase der Brexit-Gespräche im Dezember nach dem EU-Gipfel eingeleitet werden könne, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag Ende des Treffens in Brüssel.



Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, der gute Wille der Briten, zu einem Ergebnis zu kommen, sei spürbar. Und auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich zuversichtlich, dass es im Dezember so weit sein könnte. Sie sehe «null Indizien dafür, dass das nicht gelingen kann».



Theresa May warb noch einmal für ihre Position und forderte Entgegenkommen. Konkrete Zusagen zu den Finanzen vermied sie jedoch. «Wir werden unsere Verpflichtungen einhalten, die wir während unserer EU-Mitgliedschaft eingegangen sind», sagte sie, fügte aber an: «Wir werden diese Zeile für Zeile durchgehen.»



May hatte eine zweijährige Übergangsphase ins Gespräch gebracht. Das würde etwas Zeitdruck aus der Klärung der Trennung nehmen, die Ende März 2019 vollzogen wird.