Erdogan kündigt Neuwahlen an

In der Türkei werden am 24. Juni vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Ankara an, dass die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf dieses Datum vorgezogen würden. Darauf habe er sich mit dem MHP-Vorsitzenden Devlet Bahceli geeinigt.

Bahceli hatte sich am Dienstag überraschend dafür ausgesprochen, die für November 2019 geplanten Präsidenten- und Parlamentswahlen auf den 26. August vorzuziehen. Der MHP-Chef ist ein wichtiger Verbündeter Erdogans, doch hat der Präsident bisher stets betont, dass die Wahlen wie geplant stattfinden würden. Die Regierung kündigte nach Bahcelis Rede jedoch an, seine Forderung nach Neuwahlen zu prüfen.

Die MHP hat seit dem versuchten Militärputsch von Juli 2016 eine informelle Koalition mit der islamisch-konservativen AKP Erdogans geschlossen. Für die anstehenden Wahlen bildeten die beiden Parteien ein offizielles Wahlbündnis. Mit der nächsten Präsidentschaftswahl wird der Wechsel zum Präsidialsystem vollzogen, das vor einem Jahr bei einem umstrittenen Referendum mit knapper Mehrheit gebilligt worden war. (woz/SDA)