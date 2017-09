Explosion in Londoner U-Bahn

Bei der Londoner U-Bahnstation Parsons Green ist in einem Bahnwagen ein Behälter explodiert. Laut einer Reporterin vor Ort wurden mehrere Menschen verletzt. Einige seien «wirklich schlimm» zugerichtet worden, schreibt metro.co.uk.

Laut der Journalistin handelt es sich vor allem um Gesichtsverletzungen. Die Explosion hat sich demnach im hinteren Teil eines Bahnwagens ereignet. Der Wagon habe sich mit Rauch gefüllt. Die Passagiere seien an der Station Parsons Green dann evakuiert worden.

Bildern zufolge, die über Twitter veröffentlicht wurden, ist ein weisser Plastikkübel in einer Lidl-Tragtasche explodiert. Die Ordnungshüter sind mit Bombenspezialisten, der Polizei und der Feuerwehr ausgerückt, wie metro.co.uk weiter berichtet.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

Weitere Bilder zeigen Ambulanzen vor Ort. Es herrscht offenbar ein Chaos. Der U-Bahn-Betreiber teilte mit, der Betrieb auf der Linie sei unterbrochen worden.

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA