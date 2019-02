Frankreich ruft Botschafter aus Rom zurück

Frankreich zog seinen Botschafter in Rom am Donnerstag vorübergehend ab, wie das Aussenministerium in Paris mitteilte. Nach einer Serie «extremer Erklärungen» Italiens seien interne Beratungen nötig, hiess es.

Frankreich sieht in dem Treffen des italienischen Vize-Regierungschefs und Wirtschaftsminister Luigi Di Maio mit Gelbwesten in Paris eine «Provokation» und eine Einmischung in die Innenpolitik, wie das Ministerium bekräftigte. Der Vorgang sei «beispiellos seit Kriegsende», sagte eine Sprecherin.

Der Politiker der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) hatte sich am Dienstag mit mehreren Kandidaten der Protestbewegung getroffen, die für die Europawahl Ende Mai antreten wollen. Die Gilets jaunes fordern den Rücktritt von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser steht bereits seit längerem mit Rom im Konflikt – unter anderem wegen der restriktiven Einwanderungspolitik Italiens.

(fal/afp)