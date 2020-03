Jetzt bauen die Italiener einen Schutzdamm um Mailand

Es ist ein bisschen wie nach einer Naturkatastrophe in einem fernen, armen Land. Im Norden Italiens kommen nun im Stundentakt Hilfsequipen aus aller Welt an. Sie sollen die italienischen Ärzte und Pfleger entlasten, die seit Wochen durcharbeiten, Schichten um Schichten, in einem Wettlauf gegen das schnelle, aggressive Virus. Oftmals ohnmächtig.

Bereits gelandet sind Dutzende Ärzte des chinesischen Roten Kreuzes. Sie werden in Bergamo eingesetzt, jener Stadt im Krisengebiet, die mit ihren tragischen Geschichten und Bildern den Italienern das Herz zerreisst. Vor den Toren Bergamos wird eine Seilnetzkonstruktion hochgezogen, ein Grosszelt für hundert Krankenbetten, es sollte den Mangel an Behandlungsplätzen fürs Erste etwas lindern.

«Schlacht um Mailand»

In Crema bei Mailand werden unterdessen mehr als fünfzig kubanische Helfer erwartet, die im Kampf gegen Ebola geschult worden sind und jetzt in einem Feldhospital der Armee gebraucht werden. Im benachbarten Cremona hat eine evangelische Hilfsorganisation aus den USA eine Struktur aufgestellt, fast alles in Eigenregie. Auch in Piacenza ist eine Feldklinik im Bau. Und auf dem Messegelände in Mailand entsteht eine Einrichtung mit 500 Betten, die von Spendengeldern finanziert ist.

Damit es dann in diesen Ad-hoc-Krankenhäusern auch genügend medizinisches Personal gibt für die halbintensive und die intensive Behandlung der Infizierten, reisen nun auch Hunderte Ärzte aus anderen Regionen Italiens in den Norden.

Alles dient dazu, die Dämme zu festigen, mit denen man sich den Angriffen des Virus zu stellen versucht. Besonders gross ist die Sorge um den Schutzdamm, der Mailand und dessen Provinz bisher einigermassen bewahrt hat. In dieser wirtschaftlich für das gesamte Land so unerhört wichtigen Metroregion rund um den lombardischen Hauptort leben drei Millionen Menschen. Noch immer liegen die offiziellen Fallzahlen unter jenen der umliegenden Provinzen, vor allem von Bergamo, Brescia, Lodi, Piacenza. Doch sie stiegen zuletzt stark an – auf 3804.

In den Medien ist die Rede von der «Schlacht um Mailand». Die Zeitung «La Repubblica» titelte am Freitag auf ihrer ersten Seite: «Halte durch, Mailand.»

Massimo Galli, Oberarzt im Mailänder Krankenhaus Sacco und einer der wichtigsten Virologen im Land, sagt, in der Stadt gebe es sehr viel mehr Infizierte, als von den Statistiken ausgewiesen würden. «Ich sehe auch noch viel zu viele Leute auf der Strasse mit nichtigen Gründen», sagte er. Auf dem Weg zur Arbeit sei er einer Gruppe von Arbeitern begegnet, die Fussgängerstreifen und Mittellinien der Strassen neu gemalt hätten. «Wäre es nicht vielleicht gescheiter, solche Dinge aufzuschieben?»

Auch in Mailand ist das öffentliche Leben heruntergefahren worden. Die U-Bahn registrierte einen Rückgang der Nutzung um 90 Prozent. Nur zur Stosszeit am Morgen, zwischen 6 und 7 Uhr, sind die Wagen besetzt – doch selbst in dieser Phase sind es siebzig Prozent weniger als in normalen Zeiten. Mit einem Trackingsystem für Handys fand die Stadt heraus, dass sich an Werktagen vierzig Prozent der Mailänder draussen aufhalten, mindestens eine Handyantenne entfernt von zu Hause. Zieht man die ungefähr dreissig Prozent ab, die in Ämtern, Supermärkten, Apotheken, Banken, wichtigen Fabriken und Verteilzentren arbeiten, bleiben zehn Prozent übrig, die zum Teil ohne triftigen Grund ihr Haus verlassen. Das ist nicht sehr viel, doch die Zahl alarmiert die Behörden.

Contes Dilemma

Der Gouverneur der Lombardei, Attilio Fontana von der Lega, warnt ständig und mit Schutzmaske: «Wir riskieren, dass wir bald nicht mehr alle Kranken behandeln können.» Auch die eingeflogenen Freunde vom chinesischen Roten Kreuz hätten ihn darauf hingewiesen, dass die Mailänder sich nicht gebührend an die Verordnungen hielten, so werde das nichts.

Fontana fordert deshalb jeden Tag noch härtere Massnahmen von der Regierung in Rom. Geschlossen werden sollen auch alle unnötigen Baustellen, die öffentlichen Ämter, die Anwaltskanzleien, die Tabak- und Parfümläden. Für die Lebensmittelläden verlangt er kürzere Öffnungszeiten, vor allem am Wochenende. Manche Italiener gehen nun nämlich ständig einkaufen. Und natürlich wird wieder darüber diskutiert, ob auch Jogging und Spazieren verboten werden müssten. Die links regierte Region Emilia-Romagna hat bereits auf eigene Initiative ein härteres Regime beschlossen.

Premier Giuseppe Conte zögert noch, die Bürgerrechte im ganzen Land weiter einzuschränken. Man fragt sich in der Regierung, ob die Gefahr dann nicht wachse, dass Italiener in grosser Zahl die Geduld verlieren und ihre bisherige Disziplin ablegen.