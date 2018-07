Juncker taumelt auffällig und muss gestützt werden

«Es wäre nicht angemessen, irgendwelche gesundheitlichen Probleme öffentlich zu diskutieren» – so lautet die Antwort von Jean-Claude Junckers Büro am Donnerstag. Was war passiert?

Bilder zeigen den EU-Kommissionspräsidenten beim Nato-Gipfel in Brüssel schwankend und auf mehrere Gäste des Empfangs gestützt. Auf einem Video ist zu sehen, wie der 63-Jährige Probleme beim Gehen hat und eine Treppe nicht alleine hinunterkommt.

Der Ischias?

Möglich, dass Juncker unter starken Rückenschmerzen litt. Er hat in der Vergangenheit bereits öffentlich auf Probleme mit dem Ischias hingewiesen. Bei Ischiasbeschwerden wird ein Nerv in der Wirbelsäule eingeklemmt. Der Schmerz kann bis ins Bein ausstrahlen und zu Gefühlsstörungen und Lähmungen führen. Juncker wurde er auch schon bei früheren öffentlichen Anlässen beim Treppensteigen gestützt.

Weitere Fotos vom Nato-Gipfel zeigten Juncker auch in einem Rollstuhl. Am Donnerstag nahm er wieder wie geplant am Programm des Nato-Gipfels teil.

Dass er gesundheitlich zu angeschlagen sei, hatte Juncker schon 2014 zurückgewiesen. Nachdem der niederländische Finanzministers Jeroen Dijsselbloem ihn einen «verstockten Raucher und Trinker» nannte, sagte Juncker, er habe kein Alkoholproblem.

Übernommen von «20 Minuten» und bearbeitet von landbote.ch. (mch)