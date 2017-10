Katalanische Separatisten stürmen Bancomaten

Heute Morgen haben sich in Katalonien vor einzelnen Bankomaten erste Schlangen gebildet. Die zwei wichtigsten separatistischen NGOs Kataloniens, die Assemblea Nacional Catalana (ANC) und Òmnium Cultural, haben ihre Anhänger dazu aufgerufen, aus Protest gegen die Zentralregierung in Madrid ihr Geld abzuheben.

Die Separatisten haben es im Speziellen auf Banco Sabadell und La Caixa abgesehen, die im Rahmen der sich zuspitzenden Krise ihren Hauptsitz nach Valencia und Madrid verlagert haben.

Mit der Aktion soll letztendlich politischer Druck aufgebaut werden. Sogenannte «Bank Runs» können bei Banken Liquiditätsengpässe kreieren und sie so in Schwierigkeiten bringen. In ihrer Erklärung schrieb Òmnium, es sei «an der Zeit, zu zeigen, dass unsere Kraft von jedem Einzelnen von uns abhängt und dass die Summe von kleinen individuellen Gesten alles verändern kann».

Symbolische Beträge

«Das ist eine Art des Protests», sagte die 42-jährige Anwältin Roser Cobos, die am Morgen in Barcelona 1714 Euro abhob. Den Betrag wählte sie in Anlehnung an den 11. September 1714, der in Katalonien seit einigen Jahren als «Nationalfeiertag» begangen wird. Damals hatten spanische und französische Truppen während des Spanischen Erbfolgekrieges Barcelona erobert.

Der 58-jährige Verleger Joaquim Curbet entschied sich dafür, 155 Euro abzuheben – und bezog sich damit auf den Artikel 155 der spanischen Verfassung, den die Regierung in Madrid im Ringen mit der katalanischen Regionalregierung heranziehen will, um die Autonomierechte der Region zu beschneiden.

Aktion soll auch Brüssel beeindrucken

Einige Separatisten verstehen die Geldabhebe-Aktion auch als Fingerzeig nach Brüssel. Die EU steht hinter der Zentralregierung und lehnt eine Einmischung in dem Streit ab. Eine Frau richtet sich über Twitter an die EU-Kommission: «Wenn wir eure Herzen nicht erreichen, dann halt das Portemonnaie.»

Mit der Aktion wollen die beiden Organisationen gegen die Inhaftierung der Präsidenten der beiden Organisationen, Jordi Sànchez (ANC) und Jordi Cuixart (Omnium), und gegen die Firmenflucht protestieren sowie den Willen zur Gründung eines eigenen Staates bekräftigen.

In ihrem Unabhängigkeitsbestreben argumentieren viele Katalanen damit, dass sie von der Zentralregierung in Finanzfragen ungerecht behandelt werden. Katalonien erwirtschaftet rund ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandprodukts.

Streit eskaliert

Der Konflikt zwischen Barcelona und der Zentralregierung hatte sich am Donnerstag drastisch zugespitzt. Nachdem Regionalpräsident Carles Puigdemont ein Ultimatum des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zur Beendigung aller Unabhängigkeitsbestrebungen zurückgewiesen hatte, kündigte Madrid Zwangsmassnahmen gegen die Separatisten an. Ein Ministerrat soll am Samstag in Madrid über diese Massnahmen beraten.

Bei einem von der spanischen Zentralregierung und Justiz als rechtswidrig eingestuften Referendum hatten sich am 1. Oktober 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit Kataloniens ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag allerdings bei lediglich 43 Prozent.

(mch/rub)