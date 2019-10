Kopf-an-Kopf-Rennen bei Parlamentswahl im Kosovo

Balkan Bei der Parlamentswahl in Kosovo hat sich am Sonntagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 abgezeichnet. Laut Nachwahlbefragungen lagen die liberale Demokratische Liga des Kosovo (LDK) und die linke Bewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) mit je rund 30 Prozent der Stimmen voran. Beide Parteien waren bisher in der Opposition.

In den Exit-Polls waren die Stimmen der Diaspora-Albaner nicht mit einbezogen. Sie unterstützen mehrheitlich Vetevendosje, die sich als Anti-Establishment-Partei inszeniert und der Korruption den Kampf angesagt hat. Vor den Wahlen hatten LDK und Vetevendosje angekündigt, dass sie eine Koalition anstreben. Kandidatin der LDK für das Amt des Premiers ist die Juristin Vjosa Osmani. Die Bewegung Vetevendosje hat ihren Chef Albin Kurti nominiert.

Kriegsflügel abgestraft

Die bisher an der Regierung beteiligte Demokratische Partei (PDK) landete auf dem dritten Platz (22 Prozent). Die Partei des derzeitigen Staatspräsidenten Hashim Thaçi trägt laut Beobachtern die Hauptschuld für die Misere im Land: Sie wird für die weit verbreitete Günstlings- und Vetternwirtschaft beschuldigt.

Albin Kurti von der Liste «Vetevendosje» bei der Stimmabgabe in Pristina. (6. Oktober 2019) Bild: Georgi Licovski/EPA

Die Allianz für die Zukunft Kosovos des bisherigen Premiers ­Ramush Haradinaj schnitt mit 12 Prozent schlechter ab als erwartet. «Der Urnengang war ein Protestvotum gegen jene Parteien, die von ehemaligen Rebellen der Befreiungsarmee UCK geführt werden», meinte der kosovarische Politologe Seb Bytyçi von der University of Winchester. Thaçi und Haradinaj waren während des Krieges UCK-Führer.

Verlässliche Ergebnisse des Urnengangs wurden für heute Montag erwartet, die Koalitionsverhandlungen könnten sich über Wochen hinziehen. Laut Verfassung beauftragt der Staatschef die wählerstärkste Partei mit der Regierungsbildung. Der Bewerber für den Posten des Premiers hat 45 Tage Zeit, um eine Koalition zusammenzustellen.