«Putin mischt sich überall ein, um uns zu schwächen»

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für ein entschiedeneres Auftreten des Westens gegenüber Russlands Präsidenten Wladimir Putin ausgesprochen. «Er ist stark und klug, aber seien Sie nicht naiv. Er ist von einer Einmischung in unsere Demokratien besessen.»

Dies sagte Macron der US-Sendung «Fox News Sunday». Deshalb sei er überzeugt, «dass wir mit Präsident Putin nie schwach sein dürfen». «Wenn man schwach ist, nutzt er das aus», sagte Macron, der am heutigen Montag in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommt.

.@EmmanuelMacron on Russian President Putin: I think he’s very strong man, he’s a strong president. He wants a great Russia. People are proud with his policy. He is extremely tough with minorities and his opponents with an idea of democracy, which is not mine.