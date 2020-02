Tobias R. glaubte, Trump setze «seine Empfehlungen» um

Es dauert an diesem Donnerstagmorgen, bis die Bürger der hessischen Stadt Hanau realisieren, was in der Nacht zuvor geschehen ist. Kadir Köse steht vor seiner Kneipe und erzählt, was hier ein paar Stunden davor geschehen ist. Er stand genau hier, Ecke Heumarkt, man trank Bier und Whisky und spielte Darts. Es war kurz nach zehn Uhr, auf dem Bildschirm lief Leipzig gegen Tottenham, da hörte Köse diesen Knall. Böller, dachte er zuerst, in der Gegend ist immer etwas los. Er sei auf die Strasse raus, der Pizzabäcker von nebenan habe geschrien, eine Schiesserei, gegenüber auf der Strasse habe ein Jugendlicher gelegen, vom Täter, sagt Kadir Köse, sei da nichts mehr zu sehen gewesen.

«Man hört ja vieles, gerade in letzter Zeit», sagt Köse. Schlägereien, Messerstechereien, solche Dinge. Köse wurde 1981 in Hanau geboren, und wenn man jemanden suchen würde, der den Geist dieser Stadt verkörpert mit ihrer grossen türkischen Community, mit der kulturellen Vielfalt, die hier eigentlich seit Jahrzehnten niemand mehr hinterfragt, hätte Köse beim Casting gute Chancen.

Dass einmal jemand herumballert in dieser, seiner Welt – undenkbar.

Und dann, während er immer mehr Details erfährt, wird allmählich allen klar, dass es nicht einfach nur Schüsse waren. Dass es nicht nur zehn Morde waren, sondern ein rassistischer Terrorangriff auf das Wesen dieser Stadt. Neun der Toten haben einen Migrationshintergrund.

Mit Kopfschuss getötet

Der hätte doch auch bei ihm reingehen können, sagt Kadir Köse. 21 Leute waren bei ihm, als rundherum Menschen erschossen wurden. Er hat nachgezählt, nachdem er sie von den Fenstern weggerufen hatte. In der Shishabar Midnight seien nur zwei Personen gewesen, der Betreiber und noch jemand. Beide sind jetzt tot. In der Café-Bar La Votre nebenan war an diesem Abend nur einer, der Betreiber, getötet mit einem Kopfschuss. Es gab noch weitere Schüsse auf der Strasse, Menschen rannten, schrien; als die Polizei kam, fuhr der Täter im Auto Richtung ­Kesselstadt.

Sein Ziel war die Café-Bar Arena, im Erdgeschoss eines Wohnblocks, neben dem Parkplatz des Lidl-Markts, der gerade renoviert wird. Der Täter ging in den Raucherraum und eröffnete das Feuer. Fünf weitere Menschen starben. Er muss diesen Ort gekannt haben.

Zehn Menschen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestorben, hingerichtet von dem 43-jährigen Tobias R., der nach eigenen Angaben 1977 in Hanau geboren wurde, er ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach Abitur und Zivildienst habe er eine Banklehre in Frankfurt gemacht und ab Herbst 2000 sieben Jahre in Bayreuth Betriebswirtschaftslehre studiert.

Der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank spricht von einer «zutiefst rassistischen Gesinnung» des Täters.

Ob Hanau künftig mit Christchurch in einem Atemzug genannt werden wird, steht noch nicht fest. Dennoch übernahm in den frühen Morgenstunden der deutsche Generalbundesanwalt die Ermittlungen; Peter Frank spricht von einer «zutiefst rassistischen Gesinnung» des Täters, von wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien. Das gehe neben Video­botschaften auch aus einer Art Manifest hervor, das Tobias R. auf seine Homepage gestellt habe. Am Vormittag bestätigte auch der hessische Innenminister Peter Beuth Hinweise auf einen mutmasslich rechtsextremen Hintergrund der Tat: «Nach unseren jetzigen Erkenntnissen ist ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben», sagt der CDU-Politiker.

Um den Ort, an dem der Horror endete in dieser Nacht, flattert am Tag danach rot-weisses Absperrband. Die Polizei sichert die schmalen Strassen, der Regen macht den Asphalt schmierig. Eine Reihenhaussiedlung in Hanau-Kesselstadt, Häuser mit schmalen Gärten und gepflegtem Rasen. Am Ende der Strasse ist das Jugendzentrum der evangelischen Gemeinde, ein paar Meter weiter eine Grundschule. Kleinbürgertum im Schatten der Wohnblocks, die das Bild der Gegend prägen. Hier, in einem Reihenendhaus mit der Nummer 13, erschoss Tobias R. in der Nacht erst seine 72-jährige Mutter und dann sich selbst.

Gift des Rassismus

Eine Frau geht durch die Siedlung, sie versteckt sich fast unter ihrem Regenschirm. Auf keinen Fall will sie ihren Namen in der Zeitung lesen. Sie hat Radio ­gehört am Morgen; als sie den Namen des Täters nannten, wusste sie sofort: Das kann nur die Frau sein, die sie schon so lange kennt, sie ist dement seit Jahren und bettlägerig. Die Frau sagt, dass sie von ihrem böswilligen Mann beherrscht wurde und sich oft ausländerfeindlich geäussert habe. Der Tobias, sagt sie, sei immer alles gewesen für die Mutter. In letzter Zeit kam er ja nur noch zu Besuch aus München, wo er gewohnt und gearbeitet habe. Sagt die Nachbarin, dann geht sie schnell weiter.

Was aus «dem Tobias» geworden war, spricht sich an diesem Donnerstag in Hanau und in ganz Deutschland herum; der Bundesinnenminister steigt ins Flugzeug, um am Tatort zu trauern, Kanzlerin Angela Merkel spricht vom Gift des Rassismus. In Whatsapp-Gruppen gehen Fotos des Täters herum und Fotos der Opfer, viele kennen Angehörige oder waren gemeinsam mit einem der Opfer auf der Schule.

Das ist geworden aus Tobias R.: ein Rechtsextremer mit Waffenschein, der von seinen Verschwörungstheorien und seinem Hass so besessen war, dass er loszog in seiner Heimatstadt und zehn Menschen ermordete und weitere verletzte. Es sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als «so zu handeln, wie ich es getan habe, um die notwendige Aufmerksamkeit zu erlangen», schreibt er.

Tobias R. scheint überzeugt davon gewesen zu sein, dass man ihn als Genie bezeichnen werde, weil er seine eigene Überwachung entdeckt habe. Und auch davon war er überzeugt, dass es «etliche Ereignisse» gibt, «die Weltgeschichte geschrieben haben, die auf meinen Willen zurückzuführen sind». In seiner Vorstellung setzt auch Donald Trump «wissentlich meine Empfehlungen» um.

Der Boden schwankt

Jetzt beugen sich die Analysten von Polizei und Verfassungsschutz über den Fall. Nur eines ist bereits jetzt sicher. Hanau ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr der Boden schwankt, wie schwierig inzwischen die Abgrenzung zwischen terroristischer Tat, psychischer Instabilität, Verschwörungstheorie und Wahnvorstellungen geworden ist.

Gesucht wird meist vor allem eines: Aufmerksamkeit. Und im heutigen Medienzeitalter ist die Bühne hierfür leider so grell ausgeleuchtet wie nie zuvor.