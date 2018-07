Tusk twittert, Trump giftelt zurück

Vor dem Nato-Gipfel hat EU-Ratspräsident Donald Tusk von US-Präsident Donald Trump mehr Wertschätzung für die europäischen Partner gefordert. «Liebes Amerika, schätzen Sie Ihre Verbündeten, denn schliesslich haben Sie nicht so viele», sagte Tusk nach der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zu einer verstärkten Zusammenarbeit von EU und Nato.

Zuvor lieferten sich Tusk und der US-Präsident auf Twitter einen kleinen Schlagabtausch. Tusk wandte sich an Trump: «Lieber Donald Trump, die USA haben keine besseren Verbündeten als die EU. Wir geben mehr Geld aus für die Verteidigung als Russland und genau so viel wie China. Ich hoffe Sie haben keinen Zweifel an dieser Investition in unsere Sicherheit, was man über russische und chinesische Ausgaben nicht ohne Zweifel sagen kann.»

Dear @realDonaldTrump. US doesn’t have and won’t have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending :-) — Donald Tusk (@eucopresident) 10. Juli 2018

Trump reagierte, indem er forderte, die Nato-Staaten müssten mehr Geld ausgeben und die USA weniger.

Nato countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Juli 2018

Zwei Stunden vor dem Gipfel hatte Trump bereits die Zahlungen thematisiert. Trump kritisiert die europäischen Verbündeten regelmässig wegen der aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben.

Getting ready to leave for Europe. First meeting - Nato. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Juli 2018

(ij/AFP)