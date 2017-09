Erdogan droht Kurden mit Krieg

Im Nordirak hat am Montag das umstrittene Referendum über die Unabhängigkeit der kurdischen Autonomieregion begonnen. Bei dem Volksentscheid wird mit einer überwältigenden Zustimmung für die Unabhängigkeit gerechnet. Das Ergebnis ist zwar nicht bindend, aber könnte eine starke Signalwirkung entfalten.

Der Widerstand gegen das Referendum ist stark und kommt von mehreren Seiten. Die Zentralregierung in Bagdad erklärte, das Referendum sei verfassungswidrig. Auch mehrere schiitische Milizführer warnten, eine Abspaltung der Kurden nicht hinzunehmen.

Türkei ruft Bürger zur Ausreise auf

Die türkische Regierung hat ihre Staatsbürger in der Region angesichts des Referendums zur Ausreise aufgerufen. Wer keinen zwingenden Grund zur Anwesenheit habe, dem werde dringend empfohlen, die Region so bald wie möglich zu verlassen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf das Aussenministerium.

In einer separaten Medienmitteilung des Aussenministeriums in Ankara hiess es am Montag, das Referendum sei «null und nichtig» und ohne jede rechtliche Grundlage. Die Türkei werde das Ergebnis nicht anerkennen.

Ankara will «jede Massnahme» ergreifen

«Wir sind bestürzt über diesen Versuch» der politischen Führung der Kurdenregion, die das Referendum trotz aller Warnungen der Türkei und der Internationalen Gemeinschaft abhalte.

Das Aussenministerium schien indirekt auch mit einer möglichen militärischen Intervention zu drohen. Die Türkei werde «jede Massnahme» ergreifen, die das internationale Recht und das türkische Parlament erlaube, hiess es in der Mitteilung. Das gelte etwa im Fall, dass «radikale Elemente und Terroristen» die Lage nach dem Referendum ausnutzten und die nationale Sicherheit der Türkei gefährdeten.

Erdogan könnte kurdisches Öl blockieren

Später am Montag doppelte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an einer Pressekonferenz in Ankara nach und drohte direkt mit einer militärischen Intervention im Nachbarland. Erdogan erklärte, eine kurdische Unabhängigkeit sei für die Türkei inakzeptabel. Dies sei eine Frage des Überlebens.

Erdogan verwies auf derzeit laufende Manöver der türkischen Streitkräfte entlang der Grenze zum Irak. Die Soldaten seien nicht «für nichts» vor Ort, erklärte er: «Wir könnten eines Abends plötzlich da sein.» Der Präsident kündigte militärische, politische und wirtschaftliche Massnahmen gegen das Streben der irakischen Kurden nach Unabhängigkeit an. So könnte die Türkei eine Ölpipeline aus dem Nordirak schliessen, sagte er. «Anschliessend werden wir sehen, an wen sie (ihr Öl) verkaufen. Der Hahn ist bei uns. Sie sind erledigt, sobald wir ihn zudrehen.» Ausserdem werde der Grenzübergang Habur zum Irak vollständig geschlossen.

«Wir könnten eines Abends plötzlich da sein»: Recep Tayyip Erdogan spricht in Istanbul von einer Militärintervention. (25. September 2017, AP)

Die Türkei ist der wichtigste Handelspartner der irakischen Kurden, die zum Export ihres Erdöls auf die Pipeline ins türkische Ceylan angewiesen sind. Bisher unterhielten sie freundschaftliche Beziehungen zu Ankara.

Iran schliesst Luft- und Landgrenzen

Der Iran sprach sich ebenfalls gegen das Referendum aus. Das Nachbarland hat seine Luft- und Landgrenzen zu der Kurdenregion geschlossen. Die Grenzschliessung sei auf Bitte der irakischen Zentralregierung in Bagdad erfolgt, sagte der iranische Aussenamtssprecher Bahram Ghasemi am Montag. Das Referendum sei «illegal und illegitim».

Der Iran hatte bereits am Sonntag verkündet, alle Flüge in die Kurdenregion zu stoppen. Irans Präsident Hassan Rohani hatte in der Nacht in einem Telefonat Iraks Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi versichert, Teheran unterstütze vollends die irakische Zentralregierung.

Nachbarn haben Angst vor «Ansteckung»

Die Türkei und der Iran befürchten ein Erstarken kurdischer Autonomiebestrebungen in ihren Ländern. Auch die USA als wichtiger Verbündeter der Kurden im Nordirak und die UNO sprachen sich gegen das Referendum aus.

Die Türkei und der Iran wollen verhindern, dass die Abstimmung kurdische Rufe nach mehr Autonomie im jeweils eigenen Land verstärkt. Kritiker fürchten, dass der ohnehin instabile Irak weiter zerfallen könnte und der Konflikt den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) behindert.

Kritik kam auch von den Vereinten Nationen und den USA, die eine Destabilisierung der ganzen Region befürchten. Die USA sind ein wichtiger Verbündeter der Kurden im Nordirak.

Kein Zurück zu einer «gescheiterten Beziehung»

Kurden-Präsident Massud Barsani gab der irakischen Zentralregierung vor Journalisten die Verantwortung für das Referendum. Diese habe die Kurden über Jahrzehnte unterdrückt und benachteiligt. «Wir haben unser Bestes getan, um eine Lösung mit Bagdad und der internationalen Gemeinschaft zu finden», sagte Barsani.

«Bagdad hat uns nicht akzeptiert und uns damit dazu gezwungen, diesen Schritt zu machen», so Barsani. Es gebe kein Zurück zu dieser «gescheiterten Beziehung».

Barsani erklärte, er erwarte keine Zusammenstösse mit der irakischen Armee. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer seien aber bereit, auf jeden Angriff zu reagieren. Der Türkei und dem Iran sagte er zu, die Kurden würden ein Faktor für Stabilität in der Region sein und sich an internationale Grenzen halten.

Ölreicher Zankapfel

Die Abstimmung in der ölreichen, ethnisch gemischten Provinz Kirkuk ist besonders umstritten. Dieses Gebiet wird gleichermassen von der irakischen Regierung und den Kurden beansprucht. Die Peschmerga-Kämpfer konnten die Provinz im Zuge des Kampfes gegen die IS-Terrormiliz unter Kontrolle bringen.

(mch/sda/ap)