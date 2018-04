Iran droht USA mit Urananreicherung

Iran droht bei einem Ausstieg der USA aus dem 2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen die Urananreicherung «energisch» wiederaufzunehmen. Zudem würden weitere «drastische Massnahmen» erwägt, sagte Irans Aussenminister Mohammed Jawad Sarif am Samstag Reportern in New York. Er versicherte, dass der Iran nicht nach einer Atombombe strebe. (chk/AFP)