Netanjahu soll neue Regierung bilden

Gut eine Woche nach der Wahl in Israel wird Staatspräsident Reuven Rivlin den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragen. Dies teilte das Präsidentenamt am Mittwochabend mit.

Rivlin versuchte zuvor ohne Erfolg seine Vorstellungen von einer Einheitsregierung bei einem gemeinsamen Gespräch mit Netanyahu und dem Wahlgewinner Benny Gantz voranzubringen.

Netanyahu hatte direkt nach der Wahl einen Block mit den rechten und religiösen Parteien gebildet und besteht darauf, diese mit in ein Regierungsbündnis aufzunehmen. Gantz hatte jedoch vor der Wahl angekündigt, er strebe eine säkulare grosse Koalition an. Gantz hatte bereits vor der Wahl auch eine Regierung mit Netanyahu als Ministerpräsident abgelehnt. Als Grund nannte er die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu, zu denen es am 2. Oktober eine Anhörung geben wird. Danach droht Netanyahu eine Anklage in drei Fällen.

Nach Medienberichten wirft Blau-Weiss Netanyahu vor, er strebe in Wahrheit eine dritte Wahl an. Nach der Wahl im April war Netanyahu bei der Regierungsbildung gescheitert.

Netanjahus Likud erhält ein Mandat mehr

Das Wahlergebnis hat sich um ein Mandat zugunsten der Likud-Partei Netanjahus verschoben. Statt 31 erhielt die Partei 32 Mandate.

Hintergrund sei unter anderem mutmasslicher Wahlbetrug in sechs Wahllokalen, deren Ergebnisse disqualifiziert würden, teilte der Wahlausschuss in der Nacht zu Mittwoch mit.

Stärkste Kraft bleibt allerdings das Mitte-Bündnis Blau-Weiss von Ex-Militärchef Gantz mit 33 von 120 Sitzen. Die strengreligiöse Partei Vereinigtes Tora-Judentum rutschte laut Wahlausschuss nun von acht auf sieben Mandate. Damit haben weiterhin weder das Mitte-Links-Lager noch der rechts-religiöse Block die notwendige Mehrheit von 61 Mandaten. (nag/sda)