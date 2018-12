Putin begrüsst Salman mit kumpelhaftem Handschlag

Zu Beginn des G20-Gipfels in Buenos Aires ist in der argentinischen Hauptstadt ein leichtes Erdbeben registriert worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 3,8 lag rund 30 Kilometer südlich von Buenos Aires in einer Tiefe von 25 Kilometer, wie das nationale seismische Institut am Freitag mitteilte. Medienberichten zufolge war das leichte Beben in Teilen der argentinischen Hauptstadt zu spüren

An ersten informellen Gesprächen nahmen unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin und der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman teil. Argentiniens Präsident Mauricio Macri begrüsste die Teilnehmer, auch Salman erhielt einen Handschlag und ein Lächeln.

Enthusiastischer Handshake

Fast schon überschwänglich fiel die Begrüssung zwischen dem Prinzen und Putin aus, die sich kumpelhaft in die Hände klatschten. Die Szene sorgte in den sozialen Netzwerken für Erstaunen. Anschliessend nahmen die beiden Männer nebeneinander Platz und unterhielten sich lächelnd.

Salmans Reise zum G-20-Gipfel war höchst umstritten, weil er verdächtigt wird, den Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben oder zumindest davon gewusst zu haben.

Unbeliebt und angreifbarer als sonst

Dass der Kronprinz derzeit keinen Spitzenplatz in der Beliebtheitsskala belegt und so möglicherweise zusätzlich angreifbar sein könnte, zeigen auch die weitreichenden Sicherheitsvorkehrungen, die vor seiner Ankunft in der argentinischen Hauptstadt getroffen wurden.

Wie das Nachrichtenportal «Infobae» berichtet, plante der 33-Jährige mit seinem Gefolge im Hotel Sofitel La Reserva Cardales zu übernachten. Die riesige Anlage mit Garten und hohen Palmen rund 70 Kilometer nördlich von Buenos Aires dürfte wohl ein wenig an die Heimat erinnern.

Gebucht, bezahlt – nicht für sich genutzt

Das Hotel konnte aber die hohen Sicherheitsstandards der Saudis nicht erfüllen, also reservierte bin Salmans Team gleich fünf Luxushotels in der Innenstadt von Buenos Aires. Der Prinz soll für die zahlreichen reservierten Zimmer im Voraus bezahlt haben, schreibt «Infobae» weiter.

Weil aber auch hier eine lückenlose Sicherheit nicht garantiert werden konnte, wohnt der Prinz nun mit seinen engsten Mitarbeitern in der saudiarabischen Botschaft der argentinischen Hauptstadt. Da es allerdings nicht für das gesamte Team Platz hat, kommt der Rest des Personals in den bereits gebuchten Hotelzimmern unter.

Nachbarn kontrolliert

Am Tag vor seiner Ankunft am Mittwoch führte eine Taskforce im schicken Quartier Palermo – in dem sich auch die Schweizer Botschaft befindet – Sicherheitskontrollen durch. Zwei Bagger wurden bestellt, um einige Fenster der Botschaft zu verbarrikadieren. An anderen Stellen wurden neue Fenster aus Panzerglas montiert.

Weiter besuchte Sicherheitspersonal der Botschaft sämtliche Gebäude in der Nachbarschaft, die in Blicknähe zur Saudi-Botschaft liegen. Alle Liftschächte dieser Gebäude wurden kontrolliert. Zusätzlich plante das Team für den Notfall eine geheime Fluchtroute für Mohamed bin Salman, die ihn direkt zum Flughafen bringen soll.

