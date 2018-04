Swiss-Maschine legt Flughafen Mumbai lahm

Swiss Flug LX155 musste am Sonntagabend den Start in Mumbai abbrechen. Mit 220 Kilometer pro Stunde raste die Maschine über die Piste, doch kurz bevor sie abhob, fiel ein Triebwerk aus, wie «Watson» berichtet. Der Pilot stoppte das Flugzeug vor dem Pistenende.

Ein Passagier teilte auf Twitter ein Video, das den Feuerwehr-Einsatz zeigt.

@RohitUnnirajan hope you are fine #LX155 engine failure on #Mumbai #Runway big incident averted by pilot #DGCA @TOIIndiaNews pic.twitter.com/gYU7ZzJpn0