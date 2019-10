USA machen Weg frei für die Türkei in Nordsyrien

Die US-Truppen in Nordsyrien ziehen sich nach Angaben des Weissen Hauses wegen einer bevorstehenden Offensive der türkischen Armee von der türkischen Grenze zurück. Wie die US-Regierung am Sonntag (Ortszeit) nach dem Telefonat von Präsident Donald Trump mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan mitteilte, würden die US-Soldaten künftig nicht mehr in der «unmittelbaren Gegend» präsent sein. Allerdings werde die US-Armee die geplante türkische Offensive in der von einer Kurdenmiliz kontrollierten Region auch nicht unterstützen, hiess es.

Erdogan hatte mit seinem amerikanischen Amtskollegen auch über die Einrichtung einer Sicherheitszone in Syrien gesprochen. In dem Telefonat am Sonntag äusserte sich Erdogan verärgert darüber, dass der mit den USA im August vereinbarte Aufbau der Zone nicht vorankomme.

Dies gab Erdogans Büro bekannt. Die Zone sei aber notwendig, um die Bedrohung durch die syrisch-kurdische YPG-Miliz zu beseitigen und die Voraussetzung für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu schaffen. Die Miliz wird von Ankara als terroristische Organisation betrachtet, während die von ihr angeführten Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) von den Vereinigten Staaten im Kampf gegen die IS-Miliz unterstützt werden.

Erdogans Drohung

Erdogan hatte zuvor einen baldigen Militäreinsatz auf syrischem Boden angekündigt. Es war die deutlichste Drohung Erdogans mit einem Militäreinsatz seit die Türkei und die USA verabredet haben, eine Sicherheitszone im Norden Syriens einzurichten. Erdogan sagte, das Gebiet östlich des Euphrats solle mit «Quellen des Friedens» gespeist werden. Bis zu zwei Millionen syrischer Flüchtlinge sollen dort angesiedelt werden.

(red/sda)