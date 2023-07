Interview am Kriseninterventionszentrum – «Auslöser ist oft Liebeskummer, mit dem sie allein nicht mehr klarkommen» Jungen Menschen fehlt es an Alltagserfahrung. Deshalb können sie selbst einen Trennungsschmerz nicht mehr allein bewältigen. Das sagen drei Psychiatrie-Expertinnen aus Winterthur. Tanja Hudec

Sprechen über die Veränderungen seit der Pandemie (von links): Chefärztin Natalija Gavrilovic, Stationsleiterin Denise Horner und Oberärztin Madeline Vasquez. Foto: Madeleine Schoder

Die Pandemie hat auch in der Schweiz viele Jugendliche in eine Krise gestürzt. Die psychische Belastung bei jungen Menschen ist seither gestiegen. Dies zeigt sich auch am Kriseninterventionszentrum Winterthur, das Personen ab 18 Jahren aufnimmt (siehe Text). Chefärztin Natalija Gavrilovic, Oberärztin Madeleine Vasquez und Stationsleiterin Denise Horner erzählen im Interview, wie sich ihre Arbeit seit der Corona-Krise verändert hat.