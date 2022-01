Geldblog: Rentable Diversifikation – Ausschliesslich Schweizer Aktien? Riskant! Viele Anleger setzen in erster Linie auf Schweizer Titel. Martin Spieler sagt, inwieweit sich globale Investitionen lohnen. Martin Spieler

Klumpenrisiko und verpasste Renditechancen: Anleger sollten möglichst international diversifizieren. Illustration: Christina Baeriswyl

Bei einer Versicherungsgenossenschaft bin ich auch für die Finanzen mit verantwortlich. Von unserem Vermögen von circa einer Million Franken haben wir rund 450'000 in soliden Schweizer Aktien mit guten Dividenden und 200'000 Franken in Obligationen angelegt. Zusätzlich haben wir 100'000 Franken in SPDR S&P Global Dividend Aristocrats investiert. Nun möchten wir nochmals rund 100'000 Franken investieren. Was können Sie uns vorschlagen? Leserfrage von M.A.