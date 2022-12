Fanfeiern eskalieren – Ausschreitungen und Festnahmen in französischen Städten Nach dem 2:0 gegen Marokko feierten die meisten Fans in Frankreich friedlich. Doch in Paris, Nizza, Lion und Cannes kam es zu Konflikten mit der Polizei – und Hunderten Festnahmen.

In einigen französischen Städten sind die Fanfeiern aus dem Ruder gelaufen: Die Champs-Élysées in Paris. (14. Dezember 2022) Keystone/EPA

In einigen französischen Städten sind die Fanfeiern nach dem Einzug der Nationalmannschaft ins Finale der Fussball-WM am späten Mittwochabend aus dem Ruder gelaufen. Dabei kam es allein im Grossraum Paris zu über 100 Festnahmen.

Obwohl die übergrosse Mehrheit das 2:0 gegen Marokko im Halbfinale friedlich feierte, gerieten in Paris auf der Champs-Élysées Randalierer und Polizisten kurzzeitig aneinander, wie Medien berichteten. In Montpellier nahmen Fans beider Seiten sich mit Feuerwerkskörpern unter Beschuss.

Von einer angespannten Lage war zwischenzeitlich auch in Lyon die Rede. Wie die Zeitung «Nice-Matin» berichtete, kam es auch in Nizza und Cannes zu Konflikten zwischen Fans und der Polizei. Zumeist konnte die Polizei die Ordnung aber wieder herstellen, es kam zu Sachbeschädigungen und alleine im Grossraum Paris wurden 115 Menschen festgenommen, wie der Sender BFMTV berichtete. Der Titelverteidiger Frankreich spielt am Sonntag im Endspiel gegen Argentinien.

SDA/chk

