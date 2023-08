Aussenminister der Türkei – Erdogans Blackbox reist nach Moskau Kaum jemand dürfte so gut informiert sein über die jüngere Geschichte des Landes wie Hakan Fidan. Nun soll er zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. Raphael Geiger aus Istanbul

Ein loyaler Diener des Präsidenten: Aussenminister Hakan Fidan. Foto: Adem Altan (AFP)

Vor einer Weile hat Recep Tayyip Erdogan beschrieben, was er in Hakan Fidan sieht. Damals war Fidan noch nicht Aussenminister, verhandelte noch nicht, wie heute Donnerstag, in Moskau über das Getreideabkommen. Fidan war noch Chef des Geheimdienstes MIT. «Er ist meine geheime, verschlossene Box», sagte der Präsident. Die Blackbox, anders gesagt. Die Blackbox Erdogans, die Blackbox der Türkei.