Kolumne «Tribüne» – Ausserirdisches Wenn es ausserirdisches Leben gibt – und davon gehen auch seriöse Forscher aus: Warum nimmt niemand Kontakt mit uns auf? Eva Ashinze

1977 schickte die Nasa Grussbotschaften von Jimmy Carter, Musik von Beethoven und Chuck Berry ins All. Bis heute ist darauf keine Antwort eingegangen. Fotoarchiv: PD

Heute vor 40 Jahren – am 11. Juni 1982 – kam der Film «E.T. – Der Ausserirdische» in die amerikanischen Kinos: Ein kleiner schrumpeliger Ausserirdischer ist auf der Erde zurückgelassen worden. Der Junge Elliott findet ihn, zwischen den beiden einsamen Wesen entsteht eine Freundschaft. Millionen von Menschen fühlen seit 40 Jahren mit dem Extra-Terrestrial, wenn er voller Heimweh aufs Telefon deutet und sagt: «E.T. nach Hause telefonieren.»

Hand aufs Herz: Wer ist nicht insgeheim fasziniert vom Gedanken, dass es vielleicht ausserirdische Begegnungen der dritten Art gibt? Ist da jemand im All? Wer bewegt sich auf den ominösen Videos, die durchs Internet geistern? Vor kurzem hat der US-Kongress zum ersten Mal seit 50 Jahren eine öffentliche Anhörung zum Thema UFO-Sichtungen abgehalten, zu «nicht identifizierbaren Luftphänomenen». Die Untersuchungen hätten aber keinerlei Hinweis auf eine «nicht terrestrische Herkunft» ergeben, so Scott Bray vom Geheimdienst der Marine.

«Die Sehnsucht nach Lebewesen jenseits der Erde ist weiterhin ungebrochen, und seriöse Forscher gehen davon aus, dass es ausserirdisches Leben gibt.»

Die Sehnsucht nach Lebewesen jenseits der Erde ist jedoch weiterhin ungebrochen, und seriöse Forscher gehen davon aus, dass es in den weiten Welten des Universums ausserirdisches Leben gibt. Schon diverse Male hat man versucht, Kontakt aufzunehmen. 1977 zum Beispiel schickte die Nasa zusammen mit einer Raumsonde eine goldene Datenplatte ins All. Grussbotschaften von Jimmy Carter und Kurt Waldheim, Musik von Bach, Beethoven und Chuck Berry. Bis heute ist darauf keine Antwort eingegangen.

Anfang März 2022 stellte ein internationales Forscherteam eine neue Idee vor, wie eine Nachricht an ausserirdische Empfänger aussehen könnte. Sie enthält Grundlegendes aus Mathematik, Chemie und Biologie. Ausserdem enthält die Nachricht eine neu formulierte Absenderadresse. Damit sollen die ausserirdischen Empfänger unseren Standort in der Galaxie bestimmen und so ein interstellares Gespräch mit uns beginnen können.

Manche glauben aber auch, dass Ausserirdische ganz bewusst keinen Kontakt mit uns aufnehmen. Forscher schätzen, dass 29 potenziell bewohnbare Planeten gut positioniert sind, um die Erde zu beobachten und menschliche Radio- und Fernsehübertragungen zu belauschen. Daraus könnten die Beobachter bei uns auf ein gewisses Mass an Intelligenz schliessen. Anscheinend aber wirkt die Menschheit nicht intelligent genug, sodass die Aliens bislang auf eine Kontaktaufnahme gern verzichten.

