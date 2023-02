Bezirksgericht Uster – «Ausserordentlich stark auf sexuelle Kontakte fixiert» – Pädophiler wird verwahrt Ein wegen Kindesmissbrauchs mehrfach vorbestrafter Schweizer sieht trotz gescheiterter Therapien für sich keine Rückfallgefahr. Er ist der Einzige, der das so sieht. Thomas Hasler

Das Bezirksgericht Uster hörte sich den Inhaftierten an, bevor es über seine Verwahrung entschied. Foto: PD

Wenn man vor Gericht der Vertreterin des Amts für Justizvollzug und Wiedereingliederung zuhört, ist der Fall klar: Klaus Roner (Name geändert) «ist ein gefährlicher Mann. Eine Therapie ist aussichtslos.» Seine Legalprognose – also die Aussicht, dass er sich in Zukunft ans Gesetz hält – sei «besorgniserregend». Denn bei all den ambulanten und stationären Therapieversuchen in den zurückliegenden Jahren seien keine wesentlichen Behandlungserfolge erzielt worden. Roner habe «keine Strategie zur Vermeidung von Rückfällen entwickelt».