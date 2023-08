13. Die Ausrichtung

Okay, die beiden Teams scheinen ihr Spiel gefunden zu haben. England hat den Ball und versucht mit halbhohen Bällen hinter die Abwehrreihe der Australierinnen zu kommen. Und das Heimteam steht relativ tief – und will dann die schnelle Kerr in Umschaltsituationen in Richtung Tor schicken.