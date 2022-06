Gastrokolumne Angerichtet – Authentisch vietnamesisch Auch wer noch nie in Vietnam war, kann sich im Pho Vietnam ein Bild von der Küche Südostasiens machen. Elisabetta Antonelli

Die Spezialität des Pho Vietnam: Suppe mit Reisnudeln und Rindfleisch. Foto: Elisabetta Antonelli

Wir sind schon oft dran vorbeigegangen. Doch besucht haben wir das Pho Vietnam an der Steinberggasse bisher nicht. Erst der Beitrag eines Facebook-Freundes und Vietnamkenners hat uns auf die Idee gebracht, endlich dort essen zu gehen. Er muss es ja wissen!

Also setzen wir uns an diesem heissen Montagabend auf die roten Gartenstühle und studieren die Karte. So verpassen wir zwar die bunte Dekoration im Innern des Lokals, doch wir geniessen den Sommer gerne auf der Gasse. Zum Studium der Menükarte bestellen wir schon einmal ein Tsing Tao – ein chinesisches Bier (5 Franken), das bei der Hitze allerdings nicht lange kühl bleibt.

Gui Coun: Eine Sommerrolle, die gut gerollt ist. Foto: Elisabetta Antonelli Ha Cao sind Tapiokateigtaschen gefüllt mit gehackten Crevetten. Dazu gibt es Sojasauce. Foto: Elisabetta Antonelli 1 / 2

Zur Vorspeise bestellen wir Ha Cao, vier Teigtaschen aus Tapiokateig mit gehackten Crevetten und Gemüse (10.50 Franken). Die weit gereiste Begleitung kennt sich aus: Sie wählt zur Vorspeise Gui Coun (6 Franken). Das ist eine Reispapierrolle mit Crevetten, Reisnudeln, Salat und Pfefferminze, die wie ein kleines Kunstwerk aussieht. Dazu wird eine Hoisin-Sauce mit Erdnusssplittern gereicht. Sie sagt: «Die Sommerrolle ist perfekt gerollt; meine Versuche sind immer gescheitert.» Geschmacklich überzeugen uns die Vorspeisen, auch wenn die Teigtaschen eine ungewohnte, gallertartige Konsistenz haben. «Die gleiche Zutat, aus dem auch die Bubbles im Bubbletea sind», erklärt die Begleitung.

Eine vietnamesische Spezialität ist die Suppe Pho Vietnam. Foto: Elisabetta Antonelli Pho Ga ist eine Suppe, die mit Poulet serviert wird. Foto: Elisabetta Antonelli 1 / 2

«Das ist typisch vietnamesisch», sagt sie, als wir die Hauptspeisen bekommen. Pho Vietnam (22.80 Franken) ist eine Suppe mit Reisnudeln und Rindshuft. Pho Ga (22.80 Franken) heisst die Variante mit Poulet statt mit Rindfleisch. Serviert werden die Spezialitäten in grossen Schalen, dazu gibt es Limette, Basilikum sowie Chili- und Hoisin-Sauce, um das Fleisch zu tunken. Einen scharf-frischen Geschmacksmix ergibt das, was bestens zum Wetter passt. Auch wenn die Sojasprossen fehlen. Diese seien ausverkauft, sagt uns die freundliche Bedienung. «Sehr authentisch», so das Urteil der Begleiterin. Jetzt würden wir gerne etwas abkühlen in den Judd-Brunnen. Doch an diesem Abend sind alle schon besetzt.

