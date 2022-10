Zugverkehr in Rickenbach-Attikon – Auto blieb nach Unfall auf Bahngleis liegen Ein Auto, das nach einem spektakulären Unfall auf dem Gleis liegen blieb, beeinträchtigte den Bahnverkehr. Die Staatsanwaltschaft hat den Autofahrer dafür per Strafbefehl verurteilt. Patrick Gut

Situation beim Bahnhof Rickenbach-Attikon. Der Citroën eines Autofahrers überflog das Wiesenbord links und blieb letztlich auf Gleis 1 (rechts) liegen. Archivfoto: Marc Dahinden

Am frühen Morgen des 18. Oktober 2021 war ein Autofahrer mit seinem Citroën auf der abschüssigen Attikerstrasse in Richtung Bahnhof Rickenbach-Attikon unterwegs. Es war neblig und dunkel. Weil der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den Umständen angepasst hatte, realisierte er die Einmündung in die Hauptstrasse zu spät.