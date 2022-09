Feuerwehreinsatz in Weisslingen – Auto brennt in Garage Am Gebäude, dem betroffenen Auto und einem weiteren Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Die Feuerwehren von Weisslingen und Illnau-Effretikon/Lindau standen im Einsatz. Symbolfoto: Pixabay

Am Montagabend, um 18.30 Uhr, meldete der Besitzer eines Einfamilienhauses der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich den Brand seines Personenwagens in der Doppelgarage. Die sofort ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Durch den Brand seien keine Personen verletzt worden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Am Gebäude, dem betroffenen Personenwagen und einem weiteren Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehren Weisslingen und Illnau-Effretikon/Lindau sowie ein Rettungsteam des Kantonsspitals Winterthur im Einsatz.

mcp

