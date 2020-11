Unfall in der Bieler Innenstadt – Auto fährt in Pizzeria In der Bieler Innenstadt ist am Dienstagvormittag ein Auto in eine Pizzeria gekracht. Dabei gab es mehrere Verletzte. UPDATE FOLGT

Das Auto fuhr anscheinend mit hoher Geschwindigkeit in eine Pizzeria. Foto: Lesereporter

Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag um ca. 9.45 Uhr in der Bieler Innenstadt. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilt, gab es einen Unfall zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Darauf sei das Auto in ein Gebäude gekracht. Es gab mehrere Verletzte.

Wie Bilder von Lesereportern zeigen, handelt es sich bei dem Gebäude um eine Pizzeria. Der Strassenabschnitt Bahnhofstrasse wurde gesperrt, mehrere Ambulanzen sind im Einsatz.

PD/msc