Bergungsaktion in Dättnau – Auto fährt steilen Wanderweg hinunter Am Freitag geriet ein Fahrzeuglenker unterhalb von Dättnau auf einen Wanderweg und blieb schliesslich auf einer Treppe stecken. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich schwierig.

Die Feuerwehr bei der Bergung des Autos. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Kurz nach 11 Uhr am Freitagmorgen meldete ein Spaziergänger der Einsatzzentrale der Polizei, dass ein verlassener Personenwagen auf einem steilen Fussweg in Dättnau stehe. Das Auto war offensichtlich über einen Waldweg und anschliessend eine steile Treppe hinuntergefahren, bis es in einer engen Kurve stecken geblieben war. Dies schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung.

Vom Fahrer fehlte vorerst jede Spur. Da die Einsatzkräfte vor Ort nicht ausschliessen konnten, dass der Fahrer ausgestiegen und dann einen der Abhänge hinuntergestürzt war – oder dass er sich anderweitig verletzt hatte –, half ein Diensthund bei der Suche nach dem Fahrer.

Anspruchsvolle Bergungsaktion

Die Suchaktion wie auch die Bergung des Autos durch die Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur gestalteten sich wegen des steilen Geländes und des einsetzenden Schneefalls anspruchsvoll. Zur Bergung des Fahrzeugs musste eine Seilwinde mit mehreren Umlenkrollen eingesetzt werden, wie die Stadtpolizei weiter schreibt.

Wie der Fahrer mit seinem Auto diesen Fussweg hinunterfahren konnte, wird durch die Polizei abgeklärt. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Der Fahrer konnte einige Zeit später unverletzt in der Nähe des Unfallorts gefunden werden. Warum der 57-jährige Schweizer in diese missliche Lage gelangte und weshalb er sich vom Unfallort entfernte, wird durch die Polizei abgeklärt. Zudem wird geprüft, ob der Fahrer alkoholisiert war.

Kurz nach 15 Uhr konnte der Fussweg zwischen Auenrainstrasse und Hündlerstrasse wieder freigegeben werden. Neben Feuerwehr und Polizei sowie Fahrzeugbergungsspezialisten stand auch das Forensische Institut Zürich im Einsatz.

mps

