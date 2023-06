Einsatz in Elsau – Auto gerät in Wohnquartier in Brand Am Montagabend geriet ein Auto in der Gemeinde Elsau in Brand. Die Feuerwehr war im Einsatz. Nicole Döbeli

Foto: Feuerwehr Elsau-Schlatt

Am Montagabend gegen acht Uhr geriet in Rümikon, einem Ortsteil der Gemeinde Elsau, ein Auto in Brand. Das vermeldet die Feuerwehr Elsau-Schlatt in ihrem Einsatzbericht. Das Auto befand sich auf der Chännerwisstrasse in einem Wohnquartier. Die Strasse sei im Umfeld des Schadenplatzes vollständig gesperrt worden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Feuerwehr sicherte das brennende Auto vor dem Wegrollen, um weitere Schäden und Gefahren zu vermeiden. Anschliessend bekämpften zwei Feuerwehrleute den Brand erfolgreich mit einem Tanklöschfahrzeug.

Die Strassenschächte wurden vor einlaufenden Flüssigkeiten gesichert, um eine Verschmutzung zu verhindern. Mittels eines sogenannten Dreifachtests untersuchte die Feuerwehr Flüssigkeiten auf ihre Eigenschaften und traf Massnahmen, um sie aufzufangen. Der Abschleppdienst wurde beim sicheren Abtransport des beschädigten Autos unterstützt. So weit möglich wurde der Brandplatz gereinigt und Rückstände beseitigt.

Die Feuerwehr Elsau-Schlatt war mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort, die Kantonspolizei Zürich stand ebenfalls im Einsatz. Informationen zur Ursache des Brands sind bis jetzt nicht bekannt.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

