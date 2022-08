Unfall in Winterthur – Auto kollidiert mit 81-jährigem Fussgänger Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Industriestrasse zu einem Unfall. Ein 81-jähriger Mann wurde angefahren und mittelschwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Symbolbild: Stadtpolizei Winterthur

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr fuhr ein 28-jähriger Schweizer mit seinem Personenwagen auf der Industriestrasse in Winterthur stadteinwärts. Zur gleichen Zeit überquerte ein 81-jähriger Schweizer, der sein Velo schob, die Industriestrasse zu Fuss. Dies schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung.

Sodann kam es zum Unfall: Der Fahrer des Personenwagens übersah den Fussgänger – und es kam zur Kollision zwischen den beiden. Der angefahrene Mann musste vom Rettungsdienst Winterthur mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Personenwagenfahrer blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Winterthur abgeklärt, wie es weiter in der Medienmitteilung heisst.

