Verkehrsunfall bei Hagenbuch – Auto prallt in Anhänger Am Sonntagnachmittag ist auf der A1 bei Hagenbuch ein Auto in einen Anhänger geprallt. Eine Frau wurde schwer und ein Mann leicht verletzt.

Wegen des Unfalls musste der rechte Fahrstreifen des betroffenen Strassenteilstücks für mehrere Stunden gesperrt werden. Kapo ZH

Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend in einer Mitteilung schreibt, fuhr am Sonntagnachmittag ein 22 Jahre alter Mann auf der A1 Richtung Zürich. Aus bislang nicht bekannten Gründen prallte er gegen den Anhänger eines Lieferwagens, welcher wegen einer Panne in einer Ausbuchtung rechts neben dem Pannenstreifen stand.

Durch die Kollision wurde die 29-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die schwer verletzte Frau mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen. Die drei Insassen des Lieferwagens standen zum Zeitpunkt der Kollision neben Ihrem Fahrzeug. Alle drei Männer blieben unverletzt.

Der Grund für den Unfall ist derzeit nicht bekannt. Er wird durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt.

( Redaktion )