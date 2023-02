Unfall in Winterthur – Auto rammt Lastwagen und erleidet Totalschaden Am Freitagmittag kam es in Winterthur zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen. Die Autofahrerin wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag. Symbolfoto: Stadtpolizei Zürich

Am Freitag kam es auf der Verzweigung Etzwiler- /Wiesendangerstrasse in Winterthur zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, fuhr kurz nach 13 Uhr eine 47-jährige Italienerin von Stadel her kommend in Richtung Unfallstelle. Dort bog sie in Richtung Winterthur ab – danach kam es zum Unfall: Das Auto kollidierte mit einem auf der Etzwilerstrasse in Richtung Seuzach fahrenden Lastwagen.

Die Fahrerin wurde mit unbekannten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An ihrem Personenwagen entstand Totalschaden. Der 41-jährige nordmazedonische Lastwagenfahrer kam ohne Verletzungen davon, am Lastwagen entstand jedoch ebenfalls ein Sachschaden, wie die Polizei weiter schreibt. Zur Unfallaufnahme musste die Kreuzung vorübergehend gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

mps

