Unfall in Urdorf – Auto stürzt in Tobel – Fahrer stirbt Ein weisser Kombi ist ein Tobel hinuntergestürzt. Der Fahrer wurde tot geborgen. pu

Das Auto kam etwa 20 Meter unterhalb der Birmensdorferstrasse zu liegen. Foto: Kapo ZH

Um 8.30 Uhr erhielt die Kantonspolizei Zürich die Meldung, dass im Tobel des Schäflibachs gleich neben der Birmensdorferstrasse in Urdorf ein verunfalltes Fahrzeug liegt. Die Rettungskräfte fanden etwa 20 Meter unterhalb der Strasse, im dichten Buschwerk, ein weisses Auto mit einem leblosen Mann darin.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 62-Jährigen, der in der Nacht auf Donnerstag als vermisst gemeldet worden war.

Unfallursache unklar

Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Er geschah ausgangs einer leichten Rechtskurve in Richtung Birmensdorf. Das Auto geriet über die Gegenfahrbahn und das Trottoir, durchschlug den Holzzaun und stürzte in das angrenzende Tobel.

Die genaue Ursache wird durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft abgeklärt. Das verunfallte Fahrzeug musste durch die Feuerwehren mittels Spezialwerkzeugen gegen weiteres Abrutschen gesichert werden.

Der betroffene Teil der Birmensdorferstrasse ist für mehrere Stunden beidseitig gesperrt worden. Neben der Polizei standen die zuständige Staatsanwältin, die Feuerwehren Birmensdorf, Urdorf sowie die Stützpunktfeuerwehr Dietikon, eine Forensikerin und ein Arzt des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich, ein Vertreter des AWEL, eine Equipe des zuständigen Forstamts, ein Rettungswagen und ein Notarzt des Spitals Limmattal sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.



