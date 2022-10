Unfall in Bauma – Auto stürzt Waldstück hinunter – Fahrer stirbt Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag in Bauma ein 31-jähriger Autofahrer verstorben.

Am Sonntag kam zwischen Bauma und Sternenberg ein Auto von der Strasse ab und stürzte ein Waldstück hinunter. Foto: PD

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es am Sonntag auf dem Gemeindegebiet von Bauma zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut Mitteilung fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Personenwagen kurz vor 16.30 Uhr auf der Sternenbergstrasse in Richtung Sternenberg. Ausgangs des Weilers Musterplatz sei sein Fahrzeug in einer Linkskurve aus bislang nicht bekannten Gründen rechts von der Strasse abgekommen.

Das Auto prallte heftig gegen einen Baum und stürzte noch einige Meter ein steiles Waldstück hinunter, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Trotz sofortiger Reanimation durch die ersten Rettungskräfte sei der Verunfallte noch vor Ort verstorben. Die Sternenbergstrasse musste wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden, die Feuerwehr signalisierte zudem eine Umleitung.

