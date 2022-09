Jungtier nahe Giswil getötet – Auto überfährt Wolf in Obwalden Am Sonntagmorgen ist ein Wolf in der Zentralschweiz bei einem Autounfall getötet worden. Gemäss ersten Erkenntnissen handelt e sich um ein junges Männchen.

Bei dem in Giswil überfahrenen Wolf handelt es sich um ein junges Männchen. Kantonspolizei Obwalden

Ein Auto hat am Sonntagmorgen in Giswil OW einen Wolf überfahren. Nach einer ersten Einschätzung der Wildhut Obwalden handelt es sich um ein junges männliches Tier. Herkunft und Abstammung waren am Montag nicht bekannt.

Zu dem Unfall kam es im Gebiet Gehri, wie die Kantonspolizei mitteilte. Gemeldet wurde der tote Wolf um 4.20 Uhr. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit in Bern untersucht den toten Wolf. In letzter Zeit gingen in Obwalden keine weiteren Hinweise auf anwesende Wölfe ein.

SDA/lop

