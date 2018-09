Drei gewinnt

Man soll ja seine Meinung auch mal revidieren dürfen. Vom ersten BMW X3 war ich überhaupt nicht angetan, auch wenn der kompakte SUV schon damals optische Reize bot, denen viele verfallen sind. Doch das Fahrwerk war viel zu hart und zu ruppig, der Sitzkomfort war nicht gerade auf hohem Niveau und die Innenausstattung war für die Preisklasse eher enttäuschend.

Die zweite Modellgeneration war dann deutlich besser. Seit knapp einem Jahr nun ist die dritte Generation auf dem Markt. Sie ist länger, breiter und luxuriöser, strotzt mit grösserer, steiler stehender BMW-Niere und klareren Linien vor Selbstvertrauen. Zu Recht? Das wollte ich auf einer Probefahrt im Topmodell X3 M40i herausfinden.

Okay, es müsste nicht zwingend die Topvariante mit 360 PS und 500 Nm Drehmoment aus einem 3-Liter-6-Zylinder-Benziner mit doppelter Turboaufladung sein. Etwas weniger Power wäre immer noch absolut ausreichend, denn der X3 ist ja schliesslich kein Sportwagen. Dennoch erfreue ich mich am seidenfeinen Lauf des Reihenmotors, an der spontanen Gasannahme, an seiner souveränen Elastizität und am Sprintvermögen. Der angegebene Durchschnittsverbrauch von 8,4 Litern übertraf ich mit 9 Liter pro 100 Kilometer nur leicht. Das ist, gemessen an Fahrleistung und Gewicht von fast 2,2 Tonnen, kein schlechter Wert.

Apropos Fahrleistung: Der M40i spurtet in 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Das müsste bei einem SUV eigentlich eine Randnotiz sein, ist es für Käufer dieser Modellvariante aber nicht. Im Alltagsbetrieb verleihen der spritzige Antritt und der kraftvolle Durchzug schlicht mehr Sicherheit: Nie kommt man in die Verlegenheit, dass man beim Überholen eines Postautos «verhungert».

Und betreffend Fahrdynamik, die bei BMW ja stets grossgeschrieben wird: Ja, der X3 M40i ist erstaunlich flink unterwegs, dank einer optimalen Gewichtsverteilung von 50:50, einem nun hecklastiger ausgelegten Allradantrieb, verschiedenen Fahrmodi und allerlei Hilfssystemen wie einer ausgeklügelten Traktionskontrolle, einem elektronischen Sperrdifferenzial oder einem Kurvenbremssystem.

Abgesehen davon ist der neue X3 aber vor allem ein äusserst angenehmes, geräumiges und topmodern ausgestattetes Familienauto. Laderaum: 550 bis 1600 Liter, praktische Verstaulösungen inklusive. Das Platzangebot im 4,72 Meter langen SUV ist geradezu fürstlich. Der Abrollkomfort ist trotz sportlicher Fahrwerksabstimmung im M40i überraschend gut. Kurz: Dies ist ein Auto, mit dem man gerne auch lange Strecken fährt. Und das immer wieder.

Der Preis schliesslich ist nichts für Menschen mit hohem Blutdruck: 82‘600 Franken kostet die Basis, mit 105‘390 Franken war der Testwagen angeschrieben. Viel Geld für einen Mittelklasse-SUV. Auch wenn dieser grosse Klasse ist. (landbote.ch)