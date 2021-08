Winterthur bis Kleinandelfingen – Autobahn A4 während vier Nächten gesperrt Zwischen Winterthur-Nord und Kleinandelfingen werden Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Nicole Döbeli

Die A4 kann eine Woche lang nachts nicht befahren werden. Foto: Madeleine Schoder

Auf der Autobahn A4 werden zwischen der Verzweigung Winterthur-Nord und Kleinandelfingen Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Aufgrund der engen Platzverhältnisse auf den zwei Spuren erfordert dies eine Sperrung der Autobahn während vier Nächten, teilt das Bundesamt für Strassen Astra mit: von Montag, 16. August, bis Freitag, 20. August, von jeweils 20 Uhr bis 5 Uhr. Es werden Umleitungen über die Kantonsstrasse signalisiert.

Im Rahmen des betrieblichen Unterhalts werden periodische Reinigungs- und Reparaturarbeiten an der Fahrbahn, der Entwässerung, an Bauwerken sowie der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung durchgeführt. Auch die Begrünung entlang der Nationalstrasse wird gepflegt. Laut Astra dienen die Arbeiten der Substanzerhaltung, der Verfügbarkeit der Infrastruktur sowie der Verkehrssicherheit. Man versuche, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, und danke allen Betroffenen für ihr Verständnis.

