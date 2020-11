Wegen Belagsarbeiten – Autobahnausfahrten Töss und Wülflingen werden gesperrt Die beiden Autobahnausfahrten in Winterthur-Töss und Winterthur-Wülflingen in Fahrtrichtung Zürich werden an zwei Wochenenden gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Wer auf der A1 von St. Gallen nach Winterthur reisen will, sollte am Wochenende vom 13. November und demjenigen vom 4. Dezember frühzeitig abfahren. Ohringen ist bereits die letzte Möglichkeit, nach Winterthur zu kommen, denn die Ausfahrten in Wülflingen und Töss sind an diesen Wochenenden gesperrt.

Der Grund sind die Bauarbeiten auf der A1. An den beiden Wochenenden finden in den Ausfahrten Belagsarbeiten statt. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) schreibt, daure die Sperrung an beiden Wochenenden vom Freitag ab 21 Uhr bis am Montagmorgen bis um 5 Uhr. Eine Umleitung sei eingerichtet.

Die Arbeiten können zudem nur bei schönem Wetter stattfinden, eine wetterbedingte Verschiebung sei darum nicht ausgeschlossen, schreibt das Astra weiter.

