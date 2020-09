A1-Ausbau in Winterthur – Autobahneinfahrten in Töss und Wülflingen werden gesperrt An drei Wochenenden werden die Autobahneinfahrten in Winterthur Töss und Winterthur Wülflingen gesperrt.

Die Autobahnausfahrt bei Winterthur Töss wird an einem Wochenende im September gesperrt. Foto: hd

Die Autobahneinfahrt Töss in Richtung Zürich wird vom Freitag, 25. September, bis Montag, 28. September, jeweils in der Nacht von 1 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt sein. Das schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung. Gleiches gilt für die Einfahrt und die Ausfahrt Wülflingen zwischen dem 16. und dem 19. September.

Die Autobahnausfahrt Töss in Richtung Zürich wird in rund einem Monat gesperrt. In den Nächten zwischen dem 23. Oktober und dem 26. Oktober können keine Autos bei Töss von der A1 abfahren.

Grund für die Sperrungen sind Belagsarbeiten an den entsprechenden Strassenabschnitten, schreibt das Astra weiter.

gvb