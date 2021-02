Feuerwehreinsatz in Turbental – Autobrand verursacht grossen Sachschaden Die Feuerwehr musste am Samstagabend wegen eines Brands bei einem Fahrzeugunterstand ausrücken.

Die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg, hier bei einer Einsatzübung im Jahr 2018, musste am Samstag einen Brand an einem Auto löschen. Foto: Heinz Diener

Bei einem Brand in einem Fahrzeugunterstand im Chäfer, einem Weiler von Turbenthal, ist am Samstagabend ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstanden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, meldeten Anwohner um etwa 19 Uhr, dass ein Personenwagen in Vollbrand stehe.

Die gemeinsame Feuerwehr der Gemeinden Turbenthal, Wila und Wildberg hat erfolgreich ein benachbartes Gebäude vor den Flammen geschützt und den Brand rasch gelöscht. Am abgebrannten Wagen entstand ein Totalschaden. Auch der Fahrzeugunterstand und ein weiteres Auto wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird nun durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. (zim)