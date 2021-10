Selbstunfall in Elgg – Autofahrer fährt gegen Brückengeländer Auf der Zünikerstrasse in Elgg ist es am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall gekommen. Der Lenker verletzte sich und musste in ein Spital gebracht werden.

Der Autolenker musste von der Sanität in ein Spital gebracht werden. Foto: BRK News

Kurz vor 8 Uhr am Freitagmorgen ist es in Elgg auf der Zünikerstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Dies bestätigt ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage dieser Zeitung. Der Autofahrer fuhr gegen ein Brückengeländer und verletzte sich. Er musste von der Sanität in ein Spital gebracht werden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Gründe des Unfalls sind noch unklar und werden durch die Kantonspolizei untersucht. Nach dem Selbstunfall musste die Zünikerstrasse bis kurz vor 11 Uhr gesperrt werden.

Die Zünikerstrasse musste nach dem Unfall gesperrt werden. Foto: BRK News

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.