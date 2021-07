Fahrerflucht in Zollikerberg – Autofahrer flieht vor Polizei und landet auf Geleisen Ein 28-jähriger Mann wollte sich am Freitagmorgen in Zollikerberg nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Sein Fluchtversuch endete an einem Stromverteilerkasten.

Am Freitagmorgen flüchtete ein 28-jähriger Fahrzeuglenker vor einer Polizeikontrolle. Foto: Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Am Freitagmorgen führte die Kantonspolizei Zürich an der Trichterhausstrasse in Zollikerberg eine Verkehrskontrolle durch. Einem Fahrzeuglenker passte dies offensichtlich nicht. Wie die Polizei mitteilt, reagierte der Mann nicht auf die Haltezeichen der Beamten. Stattdessen machte er mit seinem Fahrzeug einen Schwenker auf einen Polizisten zu und beschleunigte. Der Polizist habe sich mit einem Sprung zur Seite retten müssen, heisst es in der Mitteilung.

Der flüchtende Lenker beschleunigte sein Auto weiter und verlor dabei nach etwa 500 Metern die Herrschaft über sein Fahrzeug. Dieses geriet auf die Geleise der Forchbahn und prallte dort gegen einen Stromverteilerkasten. Der 28 Jahre alte Schweizer blieb unverletzt. Er wurde verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Die an den Einrichtungen der Forchbahn entstandenen Beschädigungen führten aufgrund der frühen Morgenstunden zu keinen Betriebsstörungen.

