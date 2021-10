Unfall in Winterthur-Grüze – Autofahrer rammt parkierte Fahrzeuge und begeht Fahrerflucht Durch den Unfall wurden ein Lieferwagen und ein Wohnmobil stark beschädigt, der Sachschaden beträgt über 20’000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen.

Als die Polizisten beim Unfallort eintrafen, war der Unfallverursacher bereits verschwunden. Symbolbild: Moritz Hager

Kurz nach 05.40 Uhr am frühen Samstagmorgen ging bei der Stadtpolizei Winterthur eine Meldung ein: An der Gewerbestrasse in Winterthur-Grüze hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet. Vor Ort fanden die Polizisten einen beschädigten weissen Lieferwagen und ein ebenfalls beschädigtes Wohnmobil vor. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Person, die den Unfall verursacht hatte, mit einem unbekannten Fahrzeug durch die Industriestrasse gefahren und mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gewerbestrasse abgebogen sein muss. Dabei verlor sie offensichtlich die Herrschaft über das Fahrzeug und prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite eines auf der Gewerbestrasse parkierten Lieferwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lieferwagen seitlich gegen ein parkiertes Wohnmobil geschoben. An beiden parkierten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 20’000 Franken, wie die Stadtpolizei weiter schreibt. Der Autolenker entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

mps

