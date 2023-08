Selbstunfall in Neftenbach – Autofahrer schwer verletzt Am Samstag verunfallte ein Fahrzeug in Neftenbach. Der Fahrer musste ins Spital gebracht werden. Jonas Keller

Das Fahrzeug kam von der Strasse ab und überschlug sich. Foto: PD

Am Samstag kurz nach 18.15 Uhr verunfallte ein Autofahrer auf der Umgehungsstrasse Neftenbach, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der 45-Jährige war mit einem Personenwagen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen sei dieser in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Strasse abgekommen. Das Auto schleuderte daraufhin nach links über beide Fahrstreifen in die angrenzende Wiese. Dort prallte es in einen Findling, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Unfallursache wird untersucht

Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Die Unfallursache wird derzeit noch durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Umfahrungsstrasse Neftenbach am Samstag bis 22 Uhr beidseitig gesperrt werden.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

