Chaosfahrt in Winterthur – Autofahrer verursacht Unfälle – Polizist rettet sich durch Sprung Am Dienstag verursachte ein Autofahrer in Winterthur zwei Verkehrsunfälle. Beim Versuch, den Personenwagen zu stoppen, wurde ein Polizist beinahe angefahren.

Ein Winterthurer Stadtpolizist wurde am Dienstag beinahe von einem 79-jährigen Autolenker angefahren. Foto: Stadtpolizei Winterthur (Symbolbild)

Mit einer regelrechten Chaosfahrt hat ein Autolenker am Dienstag in der Stadt Winterthur für Aufregung gesorgt. Wie die Stadtpolizei mitteilt, ging kurz nach 12 Uhr eine Unfallmeldung bei der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer teilte mit, dass es an der Wingertlistrasse zu einer Kollision zwischen seinem und einem weiteren Personenwagen gekommen sei. Der Lenker des anderen Fahrzeuges fahre einfach weiter.

Noch vor dem Eintreffen der Patrouille meldete der Anrufer, dass es beinahe zu einer weiteren Kollision mit einem Bus gekommen sei. An der Adlerstrasse versuchte die Patrouille den Fahrzeuglenker, einen 79-jährigen Schweizer, zu stoppen. Der Autofahrer hielt jedoch nicht an, weshalb sich ein Polizist durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste.

Medizinisches Problem nicht ausgeschlossen

Ein Lastwagenchauffeur beobachtete den Vorfall. Er handelte schnell und stellte seinen Sattelschlepper an der St.-Galler-Strasse quer über die Fahrbahn. Dadurch konnte die Fahrt des 79-Jährigen beendet werden. Ob sich der Lenker des Personenwagens bei der Kollision verletzte, ist noch unklar. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die St.-Galler-Strasse musste bis etwa 14.45 Uhr gesperrt werden.

Ein medizinisches Problem kann als Ursache der Irrfahrt nicht ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände werden nun durch die Stadtpolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt.

mst

