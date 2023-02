Auf der Autobahn bei Seuzach – Autofahrer war auf der gesperrten Überholspur der A 1 unterwegs Das Bezirksgericht Winterthur hat den Beschuldigten mit einer bedingten Geldstrafe davonkommen lassen. Den Tagessatz legte es bei 180 statt 1530 Franken fest. Den Schulden sei Dank. Patrick Gut

Strassenarbeiter bei Unterhaltsarbeiten im Bereich der Mittelleitplanke der A 1: Ähnlich präsentierte sich die Situation, die der Beschuldigte im Mai 2021 antraf. Symbolfoto: Bundesamt für Strassen ASTRA

Zu einem Unfall ist es glücklicherweise nicht gekommen auf der Autobahn A 1 bei Seuzach an jenem Mittwochnachmittag Ende Mai 2021. Und so fällt denn auch vor allem die unbedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 1530 Franken (entspricht 30’600 Franken) ins Auge, welche die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift fordert.